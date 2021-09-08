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تعليق هام من رئيس الوزراء بشأن الثانوية العامة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرا بشأن تعامل الوزارة مع التظلمات الواردة إليها من طلاب الثانوية العامة، مُشيرا إلى أن هدف الوزارة هو العمل من أجل مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، ولذا قدمت الوزارة كل التيسيرات المطلوبة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن النتائج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن ما يحدث حاليا في نظام الثانوية العامة هو تحول جذري، وعودة لضبط الأمور ووضعها على المسار الصحيح، قائلا: "نحن ندرك أن الأمر يُواجه بكثير من التحديات، وهو ما يستدعي دوما الشرح والتوضيح للمواطنين".

ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزارة التربية والتعليم على الجهود المبذولة في هذه الفترة، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على المساعدة في إجراء الامتحانات في ظل ظروف دقيقة وتأمينها بالصورة المطلوبة.

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر الثانوية العامة

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