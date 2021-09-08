بعد نجاح حفلها.. رنا سماحة تعلق: يوم من أحلى أيام حياتي

وقدمت رنا، في الحفل باقة كبيرة من أجمل الأغاني كما غنت رنا، مع صديقها مينا عطا، الذي حرص على حضور الحفل حيث قدّما عدد من الأغنيات سويًا على المسرح، منها:"عيش حياتك"و"أنا الصاحب".



وأعربت رنا، بعد الحفل عن سعادتها بنجاحه حيث كتبت عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"يوم من أحلى أيام حياتي، ده لو مكانش أحلى يوم في حياتي بجد، عايزة أقول كلمتين من قلبي، الحفلة كانت فيها أهلي وأصحابي والناس اللي بحبهم ويحبوني بجد، النهاردة في فتره من أحلى وأصعب فترات حياتي، اليوم كان مليان طاقة حب رهيبة وكنت شايفة ده في عين كل حد فيكم، وأول يوم أحس بالفرحة دي وأنتم كلكم خايفين عليا وبتطبطبوا بنظراتكم وكلامكم ووجودكم شكراً ليكم أوي، أنتم العوض والسند".



و شهد الحفل، حضور عدد كبير من أصدقاء رنا سماحة، منهم الموزع جلال فهمي، و مينا عطا، ومحمد سراج، وممدوح الشناوي، والشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن محمد فخراني

أحيت المطربة الشابة رنا سماحة، حفلاً غنائياً ناجحاً ليلة أمس بساقية الصاوي، حيث شهد حضور جماهيرياً ضخماً.