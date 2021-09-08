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وزيرة التجارة تعلن استعدادات المشاركة في معرض "إكسبو 2020" دبي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قدمت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضا خلال اجتماع المجلس، عن الاستعدادات الحالية للمشاركة في معرض " إكسبو 2020 دبي "، المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، كما استعرضت برنامج المشاركة المصرية، وأهم الفعاليات به.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مدبولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمّن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.

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