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رفض استئناف أحمد فلوكس وتأييد حكم حبسه سنتين لسب وقذف ياسمين عزت

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
رفض استئناف أحمد فلوكس وتأييد حكم حبسه سنتين لسب وقذف ياسمين عزت

قررت محكمة مستأنف الإقتصادية بالقاهرة، رفض إستئناف الفنان أحمد فلوكس وتأييد حبسه لمدة سنتين وكفالة ٥٠ ألف جنيهاً، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب ٢٠٠ ألف جنيهاً بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت في وقت سابق، بحبس الفنان أحمد فلوكس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيهاً لوقف تنفيذ الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وذلك لسب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة بالنادي الأهلي ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح شمال الجيزة، برئاسة عمرو مصطفى، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وتقدم المحامي تيسير إبراهيم، وكيلًا عن أحمد فراج رجل أعمال ببلاغ ضد فلوكس حمل رقم ۱۱۷۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

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