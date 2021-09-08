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عاجل.. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
داليا عادل
رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال "ي. ع"، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية وأيدت حكم حبسه سنة.

كما شمل الحكم تغريم الفنان مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، قد أقامت دعوى ضد "فلوكس"، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

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حبس احمد فلوكس بوابة الفجر الفجر احمد فلوكس

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