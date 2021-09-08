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الصحة: استخراج شهادة التطعيم للطلاب والعاملين بالجامعات مجانًا (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العملية التعليمية ليست مجرد تعليم، ولكن وجود الطلاب بالمدارس والجامعات أمر حيوي جدًا وهام لحياتهم ومشوارهم، والتعاون بين بعضهم البعض لبناء الثقافات وتبادل الخبرات؛ ولذا حرصت الدولة المصرية على توفير اللقاحات لجميع العاملين والطلاب بالجامعات.

وناشدت "زايد"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، الطلاب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح حسب الجامعة التي يلتحقوا بها، ويساعدوا زملاءهم في الدخول للتسجيل، منوهة بأن إصابات فيروس كورونا خلال عام 2021 أصبحت أكثر في فئة الشباب على مستوى العالم أجمع، موضحة أن الشباب لا يظهر عليهم أعراض لكنهم ينقلوا العدوى لكبار السن في المنازل، وذلك يؤثر على العالم أجمع.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم إصدار شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE، مجانًا للطلاب والعاملين بالجامعات المصرية حكومية وأهلية.

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