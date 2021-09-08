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تاجيل دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بدفع 10 ملايين لـ"تامر أمين"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تاجيل دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بدفع 10 ملايين لـتامر أمين


أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء،دعوى الإعلامي تامر أمين، والتي يطالب فيها الناقد الفني عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 مليون جنيهاً لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وأقام المستشار هيثم عباس محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلاً عن انتهاك حرمة الموتى.

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

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