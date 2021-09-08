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ياسمن الخطيب تُقبل زوجها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
ياسمن الخطيب تُقبل زوجها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها صور جديدة لها برفقت زوجها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين وهي تعطي زوجها رمضان حسني قبلة على خده،وعلقت ياسمن على الصورة قائلة:"ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل". 

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب يعرض لها حالياً برنامج "ونقول كمان" ومن المقرر عرضه على قناة النهار يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 5 مساءً.

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