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"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلفًا لـ حسام البدري والذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويعاون كارلوس كيروش في مهمته الجديدة مع منتخب مصر كل من:  ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، و عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 10 معلومات عن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد:-

1- كارلوس كيروش من مواليد 1 مارس لعام 1953، في مدينة "نامبولا" الموزمبيقية، حيث كانت هذه الدولة مستعمرة للبرتغال.

2- وكان يلعب البرتغالي كارلوس كيروش في مركز حراسة المرمى خلال مشواره الكروي، وامتدت مسيرته في الملاعب 6 سنوات فقط خلال الفترة من 1968 وحتى 1974، بعدها قرر الاعتزال والاتجاه للعمل في التدريب.

3- عمل كارلوس كيروش في مجال التدريب لفرق الناشئين والشباب في البرتغال قرابة 10 سنوات قبل توليه قيادة منتخب البرتغال تحت 17 عامًا، ثم تولى منتخب تحت 20 عامًا، قبل قيادة منتخب البرتغال الأول في الفترة من 1991 وحتى 1993.

4- تولى كيروش تدريب فريق سبورتنج لشبونة من 1993 وحتى 1996 وحقق معه بطولتي كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، ثم تنقل بين بعض الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

5- في عام 1999 اتجه كيروش نحو منطقة الخليج وتولى القيادة الفنية لمنتخب الإمارات، ثم انتقل لتدريب منتخب السعودية عام 2000 وتولي تدريب منتخب جنوب إفريقيا من 2001 وحتى 2002.

6- أصبح مساعداً لمدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أليكس فيرجسون من 2002 وحتى 2003، ثم تولى تدريب ريال مدريد موسم 2003 – 2004 وحقق معه لقب السوبر الاسباني.

7- في عام 2008 عين مدرباً لمنتخب البرتغال لكرة القدم مرة أخرى ولكنه لم يحقق أي انجازات تذكر في تلك الفترة.

8- في عام 2011 انتقل كيروش لتدريب منتخب إيران لكرة القدم واستمر معه 8 سنوات واستقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام اليابان بنتيجة 3-0.

9- آخر محطات كيروش التدريبية قيادة منتخب كولومبيا من 2019 وحتى 2020.

10- حقق كيروش 5 بطولات خلال مسيرته التدريبية، كأس العالم تحت 20 عامًا مرتين مع منتخب البرتغال، وكأس البرتغال وكأس السوبر مع سبورتنج لشبونة، وكأس السوبر الاسباني مع ريال مدريد.

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