Advertisements

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:02 م
كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
نقدم لكم عبر الفجر الرياضي معلومات عن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الجديد والذي من المقرر أن يصل إلي القاهرة نهاية الأسبوع المقبل.

من هو كارلوس كيروش ؟

كارلوس كيروش بحسب موقع موسوعة ويكيبيديا هو من مواليد 1 مارس عام 1953 ميلادية ويحمل الجنسية البرتغالية.

مشوار كارلوس كيروش التدريبي

1989–1991 منتخب البرتغال تحت 20 سنة
1991–1993 منتخب البرتغال
1994–1996 سبورتينج لشبونة البرتغالي
1996 نيويورك ريد بولز الأمريكي
1996–1997 ناجويا جرامبوس الياباني
1998–1999 منتخب الإمارات
2000–2002 منتخب جنوب أفريقيا
2002–2003 مانشستر يونايتد الإنجليزي (مساعد مدرب)
2003–2004 ريال مدريد الإسباني
2004–2008 مانشستر يونايتد الإنجليزي (مساعد مدرب)
2008–2010 منتخب البرتغال
2011–2019 منتخب إيران
2019–2020 منتخب كولومبيا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر من هو كارلوس كيروش معلومات كارلوس كيروش مصر مدرب منتخب مصر الجديد مدرب منتخب مصر مدرب مصر كيروش كارلوس كيروش كارلوس

أخبار تهمك

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 34 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من الحكومة بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ نصف ساعة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ أقل من ساعة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ 37 دقيقة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن استمرار ديانج ويرفض العرض التركي

منذ ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

كارلوس كيروش

مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم سبورتينج لشبونة المتألق

اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة

الأرجنتين × كولومبيا.. "كيروش" يبحث عن الثأر و"سكالوني" يتطلع لبداية سعيدة

عين.. هل يقود كيروش كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا 2019 ؟

ترشيح أسطورة ريال مدريد لتدريب منتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

02:59 م

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements