Advertisements
معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:02 م
نقدم لكم عبر الفجر الرياضي معلومات عن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الجديد والذي من المقرر أن يصل إلي القاهرة نهاية الأسبوع المقبل.
من هو كارلوس كيروش ؟
كارلوس كيروش بحسب موقع موسوعة ويكيبيديا هو من مواليد 1 مارس عام 1953 ميلادية ويحمل الجنسية البرتغالية.
مشوار كارلوس كيروش التدريبي
1989–1991 منتخب البرتغال تحت 20 سنة
1991–1993 منتخب البرتغال
1994–1996 سبورتينج لشبونة البرتغالي
1996 نيويورك ريد بولز الأمريكي
1996–1997 ناجويا جرامبوس الياباني
1998–1999 منتخب الإمارات
2000–2002 منتخب جنوب أفريقيا
2002–2003 مانشستر يونايتد الإنجليزي (مساعد مدرب)
2003–2004 ريال مدريد الإسباني
2004–2008 مانشستر يونايتد الإنجليزي (مساعد مدرب)
2008–2010 منتخب البرتغال
2011–2019 منتخب إيران
2019–2020 منتخب كولومبيا