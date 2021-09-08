بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني لقيادة الفراعنة بالفترة القادمة.





وكان اتحاد الكرة قد أعلن في اجتماعه اليوم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا للمنتخب لخلافة حسام البدري بعد إقالته في الساعات الماضية.





وكانت أبرز بطولات وإنجازات كيروش خلال مسيرته الماضية كالتالي: كأس العالم للشباب مرتين مع البرتغال 1989 - 1991 كأس البرتغال مع سبورتنج لشبونة 1994-1995 كأس السوبر البرتغالي مع سبورتنج لشبونة 1995-1996 كأس السوبر الإسباني 2003-2004 تأهل بمنتخب البرتغال للمونديال 2010 تأهل بمنتخب إيران لكأس العالم مرتين 2014 - 2018





كما قام اتحاد الكرة بالإعلان عن الجهاز المعاون للمدرب الجديد، حيث تم اختيار ضياء السيد مدربًا عامًا - محمد شوقي مدربا - عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.





ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.