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اليوم.. بدء عرض "الآنسة فرح" على "mbc مصر"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


تبدأ شبكة "mbc مصر" الليلة عرض الموسم الثاني من مسلسل" الآنسة فرح" في تمام التاسعة مساءً.

حيث تستمر حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف فبعدما مرت بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث هذه المرة من داخل المستشفى لحظة وضعها لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها والكثير من التطورات الكوميدية.

يذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

يُعرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الثاني على "MBC مصر" من الأحد إلى الخميس 9:00 مساءُ، ويبدأ عرضه اليوم الأربعاء ، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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