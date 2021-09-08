شكري: مصر تواصل مساندة تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم بياتريس خميسا واني وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.





وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال المقابلة على خصوصية العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب السودان وعلى أهمية مواصلة الجهود الجارية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المنفعة المشتركة، وبما يجعلهما نموذجًا يُحتذى به لتحقيق الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وذلك تنفيذًا لرؤية رئيسيّ البلدين في هذا الشأن. كما أضاف أن المقابلة تناولت كذلك عددًا من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين.





مساندة لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان



