نجلاء بدر مع يسرا وآسر ياسين ومجموعة من النجوم في البرتغال.. فما السر؟

، في المطار خلال إتجاههم للبرتغال.



حيث نشرت نجلاء عبر حسابها على إنستجرام:" بنعمل إيه في البرتغال؟ "، ودخل متابعيها يتسائلون هل يصورون مسلسل أم فيلم جديد.



من ناحية أخرى انتهت الفنانة نجلاء بدر من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتجسد خلاله دور موظفة في بنك، وتشارك فى بطولته بجانب باسم سمرة وأحمد وفيق وهنا شيحة ومحمود الليثى، إخراج نيفين شلبى.



كانت الفنانة نجلاء بدر قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.





شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها بصورة تجمعها بعدد من الفنانين وهما يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وسمية الخشاب ورزان مغربي