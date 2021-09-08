بعد تخفيض الحد الادنى.. تعرف على مصاريف الكليات في الجامعات الاهلية الجديدة 2021

يبحث الكثير من الطلاب عن الكليات المتاحة في الجامعات الأهلية الجديدة 2021 للالتحاق بها، وذلك عقب تخفيض الحد الادنى للقبول بالكليات الموجودة بها في المرحلة الثانية، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2021.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الالكترونية، مصاريف الكليات في الجامعات الاهلية الجديدة 2021 بعد تخفيض الحد الادنى، وهي كالتالي:-





مصاريف الكليات في الجامعات الاهلية الجديدة 2021

جامعة الجلالة

- مصاريف كلية الطب 105,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية طب الأسنان 97,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الصيدلة 85,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الهندسة 69,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية التمريض 31,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الدراسات القانونية 45,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الإدارية 46,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية السياحة والضيافة 40,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الإنتاج الإعلامي 50,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الفنون 49,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الهندسية 69,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسبات 69,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العمارة 69,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية علوم وهندسة المنسوجات 58,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الصناعات التكنولوجية 39,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43,000 جنيه في العام.





جامعة الملك سلمان





- مصاريف كلية الطب 105,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية طب الأسنان 97,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الطب البيطري 60,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية علوم التمريض 31,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الهندسية 69,000 جنيه في العام.





جامعة المنصورة الجديدة





- مصاريف كلية الطب 105,000,000 في العام.





- مصاريف كلية الأسنان 97,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية علوم التمريض 31,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 43,000 جنيه في العام.





- مصاريف كلية الدراسات القانونية 45,000 جنيه في العام.