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3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:06 م
علاء خليف
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم.
ويتكون الجهاز المعاون لـ كارلوس كيروش من: ضياء السيد مدربًا عامًا - محمد شوقي مدربًا - عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.
ولن تكون هذه التجربة العربية أو الإفريقية الأولى للمدرب البرتغالي بل سبق وخاض "كيروش" 3 تجارب تدريبية عربية وإفريقية خلال مشواره التدريبي جاءت كالتالي:-
- منتخب الإمارات
قاد كارلوس كيروش منتخب الإمارات في الفترة من 1998 وحتى 1999 ولم يحقق معه أي انجاز يذكر ليتم الإطاحة به سريعًا من على رأس الجهاز الفني للمنتخب العربي.
- منتخب السعودية
تولى كيروش القيادة الفنية لمنتخب السعودية عام 2000 واستمر 5 أشهر تقريبًا خاض خلالها مباراتين وديتين ضد المجر وسلوفينيا تعادل في الأولى 2-2 وخسر الثانية 2-0 ورحل عن تدريب المنتخب السعودي.
- منتخب جنوب إفريقيا
تولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا من مايو 2001 وحتى مارس 2002 وخاض مع منتخب الأولاد 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراتين، ورحل عنه بعد الخروج من ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2002.