3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم.



