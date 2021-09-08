"الشروق الحديثة للطباعة " تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، و تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم الشروق الحديثة للطباعة و التغليف بنسة 20 %، ليغلق على 66 جنيه ، يليه الاسماعيلية العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 19.9 % ليغلق على مستوى 12.92 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 11 % ليغلق علي مستوى 1.77 جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.