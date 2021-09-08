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الاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيل طالبان حكومة أفغانية "غير شاملة"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:17 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات

استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تشكيل حركة طالبان حكومة أفغانية "غير شاملة"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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