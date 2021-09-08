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الأهلي يتجه لإقامة معسكر خارج القاهرة استعدادًا لمباراة السوبر

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يسود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لإقامة معسكر خارج القاهرة استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء يوم ٢١ سبتمبر الجاري موعدًا لمباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش.

ويسود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لإقامة معسكر في مدينة الإسكندرية بعد عودة اللاعبين الدوليين استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس السوبر.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في فرض حالة من التركيز على لاعبيه من خلال هذا المعسكر قبل اللقاء المرتقب.

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