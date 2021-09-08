Advertisements

تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.

زيادة كبيرة مبالغ فيها

وقال "زين الدين" في طلبه، إن إعلان المدارس الخاصة عن زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7 % و25 % زيادة كبيرة ومبالغ فيها، متسائلا: "هل الوزير على علم بهذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة؟، وماهى الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد المصاريف المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة؟".

ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم

وأكد مقدم طلب الإحاطة، على ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد كل مايتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية وان تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس.

وأشار عضو مجلس النواب،و إلى وجود العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة مما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليس على المستوى التعليمى المطلوب.

تصريح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة

علق المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة بنسبة 25%.

وقال "علام"، إن نسبة الـ25 % خاصة بالمدراس التي لا تزيد المصاريف فيها عن 2000 جنيه في العام وليس الشهر، أما الزيادة بالنسبة للمدارس التي تقدر مصاريفها بـ2000 جنيه وأكثر فُتقدر بـ 20%، اما المدارس التي تترواح فيها المصاريف من 3 لـ5 آلاف، فالزيادة المقررة 15%، أما المدارس التي تزيد عن 5 آلاف جنيه فالزيادة 10%، والمدارس التي تزيد عن 10 آلاف جنيه فالزيادة لا تزيد عن 7%.

ولفت إلى أن الدراسة تبدأ 9 أكتوبر، مشيرًا إلى أن المدارس تعرضت لأزمة كبيرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة بسبب أزمة كورونا، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب طلب احاطه زياده مصروفات المدارس الخاصه الفجر

أخبار تهمك

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ نصف ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعة

تحذير عاجل من الحكومة بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 15 ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 34 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن استمرار ديانج ويرفض العرض التركي

منذ ساعة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ 37 دقيقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"أصحاب المدارس الخاصة": أولياء الأمور يهاجموننا كل عام بحجة زيادة المصروفات

منسق اتحاد أمهات مصر: يوجد زيادة كبيرة في المصروفات بشكل عام وليس المدرسة فقط

المدارس الخاصة توضح نسب الزيادة المقرر في المصروفات (فيديو)

حماية المستهلك: مقترحات لحل أزمة المدارس الخاصة

المصرية للمدارس الخاصة: زيادة مصروفات الباص ابتداءً من العام الجديد

جمعية أصحاب المدارس الخاصة: المصروفات يحددها قانون التعليم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

02:59 م

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements