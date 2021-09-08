تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإعادة النظر في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد.





زيادة كبيرة مبالغ فيها





وقال "زين الدين" في طلبه، إن إعلان المدارس الخاصة عن زيادة المصروفات المدرسية بها في العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 7 % و25 % زيادة كبيرة ومبالغ فيها، متسائلا: "هل الوزير على علم بهذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة؟، وماهى الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد المصاريف المدرسية الخاصة بالمدارس الخاصة؟".





ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم





وأكد مقدم طلب الإحاطة، على ضرورة أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد كل مايتعلق بالمصروفات المدرسية داخل جميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية وان تتولى الرقابة الحاسمة على نظام التعليم داخل هذه المدارس ومعرفة المؤهلات العلمية الحاصل عليها جميع المعلمين داخل هذه المدارس.





وأشار عضو مجلس النواب،و إلى وجود العديد من المدارس الخاصة التي تعمل دون ضوابط واضحة مما يجعل التلاميذ داخل هذه المدارس ليس على المستوى التعليمى المطلوب.





تصريح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة





علق المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة بنسبة 25%.





وقال "علام"، إن نسبة الـ25 % خاصة بالمدراس التي لا تزيد المصاريف فيها عن 2000 جنيه في العام وليس الشهر، أما الزيادة بالنسبة للمدارس التي تقدر مصاريفها بـ2000 جنيه وأكثر فُتقدر بـ 20%، اما المدارس التي تترواح فيها المصاريف من 3 لـ5 آلاف، فالزيادة المقررة 15%، أما المدارس التي تزيد عن 5 آلاف جنيه فالزيادة 10%، والمدارس التي تزيد عن 10 آلاف جنيه فالزيادة لا تزيد عن 7%.



