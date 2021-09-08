النقد الدولي يعتمد 600 مليون دولار لدعم تنزانيا في مواجهة كورونا





وافق صندوق النقد الدولي على قروض طارئة بقيمة 600 مليون دولار لدعم النظام الصحي في تنزانيا وجهودها لتعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.





واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق ما مجموعه 567 مليون دولار لتنزانيا، 189 مليون دولار منها في إطار "التسهيل الائتماني السريع" و 378 مليون دولار في إطار "أداة التمويل السريع".





ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصندوق القول إن هذه الموارد ستساعد في سد "الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات".





وعلق صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في بيان صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقول :"لقد أدى تفشي كورونا إلى انهيار قطاع السياحة، وفاقم الحاجة إلى تمويل كبير".





وأضاف أنه يتعين أن تساعد هذه الأموال في تحفيز شركاء التنمية الآخرين لتقديم دعم للبلاد. وتخطط تنزانيا لاقتراض ما يقرب من 10.8 تريليون شلن (4.7 مليار دولار). وتسعى السلطات لجمع نحو نصفها من مصادر خارجية.





وتحتاج البلاد إلى الأموال للمساعدة في تمويل ميزانية 2022-2021 أملا في مضاعفة معدل النمو السنوي إلى ما يقدر بنحو 5.7% هذا العام.







