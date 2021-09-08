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"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:20 م
كيروش
كيروش
علاء خليف
أسدل الستار على ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري قبل قليل تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للفراعنة في المرحلة المقبلة خلفًا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعاون كارلوس كيروش في قيادة منتخب مصر، ضياء السيد الذي سيتولى منصب المدرب العام في جهاز الفراعنة الجديد، بينما تقرر اسناد منصب المدرب المساعد لمحمد شوقي نجم الأهلي السابق، بينما يقود تدريب حراس المرمى الأسطورة عصام الحضري نجم الكرة المصرية السابق.

ويعد كارلوس كيروش من أبرز المدربين على الساحة الكروية قاد خلال مسيرته العديد من الأندية والمنتخبات أبرزها، إيران، والبرتغال، والسعودية والإمارات، وجنوب إفريقيا، كما عمل مساعدا للمدرب الأسطوري فيرجسون في مانشستر يونايتد، وتولي تدريب ريال مدريد واستوريل وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

وجمعت المدرب البرتغالي الجديد لمنتخب مصر مواجهة وحيدة ضد الفراعنة خلال مشواره التدريبي، وكانت مباراة ودية خلال قيادته لمنتخب جنوب إفريقيا بتاريخ 10 نوفمبر لعام 2001 على ملعب "موزيس مابيدا"، وخسر منتخبنا الوطني بقيادة محمود الجوهري وقتها، بهدف دون رد سجله اللاعب بارتليت.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم يومي 9، 12 أكتوبر المقبل، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط خلف نظيره الليبي المتصدر بـ 6 نقاط ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بنقطة وحيدة ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون نقاط.

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