روسيا تسجل 797 وفاة و18024 إصابة جديدة بكورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 797 وفاة و18024 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 795 وفاة و17425 إصابة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1430 حالة) والعاصمة موسكو (1269 حالة) ومقاطعتها (673 حالة).

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 18262 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وكانت روسيا قد أجرت حتى اليوم 181.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس، منها 349 ألفا خلال آخر 24 ساعة.