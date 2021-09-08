مولر يطمئن جماهير بايرن ميونيخ

أعرب نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توماس مولر، عن اعتقاده بأن يعود بقوة للمشاركة مع فريقه بعد التعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





وأوضح مولر في تصريحات نشرتها صحيفة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء "نراقب الإصابة وتطور عملية التعافي من يوم لآخر.. لا يبدو الأمر خطير. بشكل أساسي، إنني بحال معنوية جيدة".





وحرمت الإصابة مولر من المشاركة مع المنتخب الألماني خلال الجولة الدولية الحالية والتي تضمنت ثلاث مباريات للفريق بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وآخرها المباراة المرتقبة أمام مضيفه الإيسلندي اليوم الأربعاء.





ولم يحسم مولر الأمر بشأن إمكانية مشاركته مع بايرن خلال المباراة المرتقبة أمام الفريقين يوم السبت المقبل بالدوري الألماني.





وأعرب مولر عن ثفته بأن زميله الألماني الدولي ليروى ساني يستطيع تطوير مستواه بشكل هائل في صفوف بايرن.





وقال مولر: "ليروى يساعد الفريق بشكل هائل من خلال مهاراته. ليفعل هذا، يحتاج ساني إلى ثقة تامة وتحفيز كبير".



