تحرير 1061 محضر تمويني خلال أغسطس الماضي بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (١٠٦١) محضرًا خلال الحملات المُنفذة طوال شهر أغسطس الماضي، فضلًا عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ ٢.٣٢١١٦٤ مليون جنيه من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من (٢٢٠.١٠٣) ألف جنيه أقساط مستحقه على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.





وتم تحرير عدد (١١٩) محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير (٩٤٢) محضرا ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.





وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ (٢١) عينة غذائية وأيضًا (٥٤) عينة من القمح المُعد للطحن وعدد (١٦) عينة دقيق وعدد (٢٢) عينة من النخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.





وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقية.



