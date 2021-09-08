Advertisements

تحرير 1061 محضر تمويني خلال أغسطس الماضي بدمياط

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (١٠٦١) محضرًا خلال الحملات المُنفذة طوال شهر أغسطس الماضي، فضلًا عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ ٢.٣٢١١٦٤ مليون جنيه من المال العام من البدالين، وكذا تحصيل ما يقرب من (٢٢٠.١٠٣) ألف جنيه أقساط مستحقه على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتم تحرير عدد (١١٩) محضرا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير (٩٤٢) محضرا ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ (٢١) عينة غذائية وأيضًا (٥٤) عينة من القمح المُعد للطحن وعدد (١٦) عينة دقيق وعدد (٢٢) عينة من النخالة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتأكد من صلاحياتها.

الكلمات المفتاحية

دمياط بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ ساعتين

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 21 ساعة

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

منذ 41 دقيقة

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements