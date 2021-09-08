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لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
استقبل اليوم الأربعاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، السفير فرانك هارت مان سفير الجمهورية الاتحادية الألمانية لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

وفي البداية؛ رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية عاصمة مصر الثانية، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين.

وأكد على رغبته ودعمه الكامل للتعاون المشترك بين الجانبين وخاصة في مجالات الثقافة والصناعة والتجارة.

كما تمنى أن تكون زيارة سفير جمهورية ألمانيا للإسكندرية داعمة لمزيد في الاستثمارات وخاصة أن الإسكندرية تمتلك موانئ بحرية يتم الإعتماد عليها في عمليات الاستيراد والتصدير بما يقارب نسبة ٧٠ % من حجم الصادرات والواردات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أهمية استمرار النشاط الثقافي من خلال تواجد المركز الثقافي الألماني "معهد جوته".

وأكد الشريف على أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية لألمانيا عام 2017، وكذا الزيارة التي قامت بها المستشارة أنغلا مركيل لجمهورية مصر العربية في نفس العام عملت على تقوية وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدا على أن مدينة الإسكندرية لها مكانة خاصة لما لها من تاريخ ثقافي وحضاري عريق، وكونها ملتقى للعديد من الثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور.
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)
لبحث سبل التعاون.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الألماني (صور)

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مصر محافظ الاسكندرية بوابة الفجر الفجر

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