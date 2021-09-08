بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات بين مصر وتركيا

عُقدت الجولة الثانية من مشاورات السفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، و السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.





وتناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلًا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.



