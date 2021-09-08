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بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات بين مصر وتركيا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عُقدت الجولة الثانية من مشاورات السفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والسفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

وتناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلًا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات بين مصر وتركيا
بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات بين مصر وتركيا

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