بعد تخفيض الحد الادنى.. تعرف على مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة 2021

عام استثنائي لطلاب الثانوية العامة، بعد تخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، حيث أنه أتاح الفرصة أمام الكثير من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع مناسب، الدخول إلى الجامعات الخاصة، لذلك تزداد عمليات البحث عن مصروفات أبرز الجامعات الخاصة في مصر.





وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الالكتروني، اسعار الكليات في الجامعات الخاصة 2021 بعد تخفيض الحد الادنى، وهي كالتالي:-





مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة 2021





جامعة النهضة





- مصاريف كلية الطب 185 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.





- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الهندسة 58 ألف جنيه.





- مصاريف كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.





- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.





- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال «عربي» 23 ألفا و900 جنيه.





- مصاريف كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.





جامعة 6 أكتوبر





- مصاريف كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.





- مصاريف كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الصيدلة 85 ألف جنيه، ولتخصص الصيدلة الإكلينيكية نحو 95 ألف جنيه.





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.





- مصاريف كلية العلوم التطبيقية 40 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الهندسة 60 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.





- مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الإعلام وفنون الاتصال 17 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الاقتصاد والإدارة 35 ألف جنيه.





- مصاريف كلية اللغات والترجمة 30 ألفا للغة الإنجليزية، و25 ألفا بباقي الأقسام.





- مصاريف كلية التربية أقسام (رياض الأطفال، تربية خاصة، علم نفس)، 20 ألف جنيه.





- مصاريف كلية تربية أقسام (إنجليزي، حاسب آلي، عربي، ألماني)، 25 ألف جنيه.





- مصاريف كلية التمريض 25 ألف جنيه.





- مصاريف كلية السياحة وإدارة الفنادق 20 ألف جنيه.





جامعة الأهرام الكندية





- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه للطالب المصري، (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).





- مصاريف كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري، (8000 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه، (8000 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية الهندسة 55 ألف جنيه، (5300 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصري، (6000 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه، (4200 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصري، (4000 دولار للوافدين).





- مصاريف كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.





- مصاريف كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه.





- مصاريف كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه.





جامعة مصر الدولية

- مصاريف كلية الألسن 66 ألفا و500 جنيه





- مصاريف كلية إدارة الأعمال 92 ألف جنيه





- مصاريف كلية الصيدلة 102 ألف جنيه





- مصاريف كلية طب الأسنان 152 ألف جنيه





- مصاريف كلية علوم الحاسب الآلي 72 ألفا و200 جنيه





- مصاريف كلية الإعلام 92 ألف جنيه





الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات





- مصاريف كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه





- مصاريف كلية الصيدلة PharmD بـ80 ألف جنيه





- مصاريف الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه





- مصاريف كلية الهندسة 46 ألف جنيه





- مصاريف كلية الإدارة 42 ألف جنيه





- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي 36 ألف جنيه





- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 90 ألف جنيه





جامعة المستقبل





- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 137 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 106 آلاف جنيه.





- مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 57 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه.





- مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه.





جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا





- مصاريف كلية الطب البشري 189 ألف جنيه.





- مصاريف كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة pharm D بـ105 ألاف جنيه.





- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 112 ألف جنيه.





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الهندسة 55 ألف جنيه.





- مصاريف كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه.





- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه.





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا





- مصاريف كلية الطب البشرى 120 ألف جنيه.





- مصاريف كلية طب وجراحة والفم والأسنان 94 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 72 ألف جنيه





- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه.





- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.





- مصاريف كلية العلوم التطبيقية 36 ألف جنيه.





- مصاريف كلية التربية 16 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي 18 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد شعبة عربي 30 ألف جنيه.





- مصاريف شعبة إنجليزي 30 ألف جنيه.





- مصاريف كلية اللغات والترجمة 24 ألف جنيه.





- مصاريف كلية الإعلام شعبة عربي 32 ألف جنيه، شعبة إنجليزي 32 ألف جنيه.