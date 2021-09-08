شكري يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية

عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية ⁧‫نيتومبو ناندي ندايتوا التي تقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات "تويتر" إن الجانبين بحثا‬⁩ سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومناقشة مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



