Advertisements

شكري يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية ⁧‫نيتومبو ناندي ندايتوا التي تقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات "تويتر" إن الجانبين بحثا‬⁩ سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومناقشة مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر مع كافة الدول الإفريقية.
شكري يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية
شكري يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية

الكلمات المفتاحية

شكري بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 21 ساعة

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ ساعتين

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 17 ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements