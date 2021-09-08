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شكري يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:09 م
مارينا بشارة
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية نيتومبو ناندي ندايتوا التي تقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات "تويتر" إن الجانبين بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومناقشة مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر مع كافة الدول الإفريقية.