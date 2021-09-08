اسلام عفروتو ينضم لنادي العبور





نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور،في التعاقد مع اسلام عفروتو لاعب السكة الحديد السابق من أجل الحصول علي تدعيمات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.



تعاقد اسلام عفروتو لمدة موسمين ،وجاء التوقيع في حضور المستشار حسام عبدالعزيز رئيس النادي و عمرو الدالي المدير الفني و محمد شاهين المدير الإداري للفريق .



حيث أعجب به المدير الفني في الموسم الماضي ،لأدائه المتميز مع الفريق .



يعتبر اسلام عفروتو من ناشئين الأهلي ،والمقاولون العرب ،ولعب للرجاء المطروحي ،والسكة الحديد قبل إنضمامه للعبور .



يذكر أن العبور كان قريبا من الصعود للممتاز ب ولكن انهي الفريق في المركز الثاني .