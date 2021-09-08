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محمود العسيلي يعلق على قرار نقابة الموسيقيين بمنع الغناء بفلاشة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست يعلق فيه على قرار منع النقابة الغناء بفلاشة في الحفلات والافراح.

حيث علق قائلا:"قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة، قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية وأتمنى أنه يتنفذ وبحزم لأن دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".


يذكر أن قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار قرار يمنع المطرب من الغناء بفلاشة، في اي حفل ويتم تطبيق هذا القرار بدءا من 16 سبتمبر المقبل.

وفي سياق آخر طرح المطرب محمود العسيلي مؤخرًا أغنية "قلقان"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

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