خاص- الأهلي يوافق على إعارة محمد عبد المنعم إلى فيوتشر

وافق النادي الأهلي على إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر إلى مادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلم الفجر الرياضي أن عبد المنعم على عقود الانتقال لنادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد الاتفاق الذي تم بين فيوتشر والأهلي.

ولعب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر دورًا كبيرًا في تحويل وجهة اللاعب الذي كان قريبًا من الانتقال لنادي سيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يُشارك عبد المنعم في تدريبات فيوتشر يوم السبت المقبل بعد إتمام إعارته قادمًا من الأهلي.