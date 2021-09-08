بهذة الطريقة.. أحمد زاهر يشوق جمهوره للحلقة الأخيرة من "كدبة كبيرة"

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصور من مسلسله الجديد كدبة كبيرة "ورا كل باب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلا:"يحيى بيحب بطة وبطة بتحب يحيى، كدبة كبيرة، ورا كل باب، مبسوط اوي من ردود الأفعال العظيمة علي الحلقات فاتت ومستني رايكم في الحلقه الاخيره النهارده".



ويذكر أن مسلسل كدبة كبيرة بطولة كلًا من أحمد زاهر، هنادي مهنا،إيمان سلامة، رضوى جوده، كريم عبد الخالق، أحمد طارق وكوكبة كبيرة من النجوم، تأليف اسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، انتاج سينيرجي "تامر مرسي"، مدير التصوير عمرو فاروق.