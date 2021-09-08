Advertisements

جدول مباريات مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لاستكمال مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن خاض جولتين.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب ليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا، يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات.

بينما يقابل منتخب مصر نظيره منتخب الجابون، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الكلمات المفتاحية

مصر مباريات مصر القادمة تصفيات كأس العالم

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ ساعتين

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ ساعتين

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

منذ 37 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 17 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements