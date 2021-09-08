جدول مباريات مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لاستكمال مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن خاض جولتين.





جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم





ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب ليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر المقبل.





ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا، يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات.





بينما يقابل منتخب مصر نظيره منتخب الجابون، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.