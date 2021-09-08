جدول مباريات مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

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جدول مباريات مصر القادمة في تصفيات كأس العالم
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:30 م
أمل الحلفاوي
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لاستكمال مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن خاض جولتين.
جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم
ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب ليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا، يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات.
بينما يقابل منتخب مصر نظيره منتخب الجابون، يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.