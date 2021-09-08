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ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو مُهددًا بتأجيل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد بعد اتمام إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن رونالدو يقضي حاليا فترة الحجز الصحي في قصره الخاص، وينتظر نتيجة المسحة الطبية يوم الجمعة المقبل أي قبل 24 ساعة من مباراة نيوكاسل يونايتد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تأجيل ظهور رونالدو مع مانشستر يونايتد

وأكدت الصحيفة الإنجليزية إذا جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية لـ"رونالدو" يمكنه المشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد يوم الجمعة، وبالتالي لن يتمكن من اللحاق بمباراة نيوكاسل يونايتد في اليوم التالي، وسيتأجل مشاركته مع الفريق لمباراة يانج بويز في دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رونالدو قد يكون جاهز بدنيًا بشكل كبير بسبب مشاركته مع فريقه يوفنتوس وكذلك مع منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رونالدو الدوري الانجليزي

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