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سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو بعد وصولها البرتغال: "لازم نتقابل"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، تغريدة توجه فيها رساله للاعب الكرة كريستيانو رونالدو.

حيث علقت قائله:"‏انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي".

يذكر أن شاركت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها على متن طائرة برفقة صديقتها الفنانة رزان مغربي عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة سمية الخشاب في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، صبري فواز، ومن إخراج محمد سلامة، تأليف ناصر عبد الرحمن.

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