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بسبب البطالة والفقر.. ارتفاع أعداد الانتحار في تركيا بعهد أردوغان

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت بيانات رسمية أن 14 ألف و530 شخصا أقدموا على الانتحار في تركيا خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، فيما تبرز البطالة والفقر في مقدمة الأسباب.

 

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في غازي عنتاب، عرفان كابلان، قدم العام الماضي استجوابا في البرلمان لوزير الصحة عن عدد الأشخاص الذين انتحروا خلال الفترة من 2015 وحتى 2020.

 

وبعد عام كامل، قرر مكتب وزير الصحة الرد حيث قال إنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، انتحر ما مجموعه 14530 شخصًا في تركيا، من بينهم 10094 رجلاً و 3281 امرأة و 1155 شخصًا دون سن 18 عامًا.

 

وعلق كابلان على رد الوزير المتأخر، قائلا: “وفقًا للوائح، يجب الرد على الاقتراحات المقدمة إلى البرلمان التركي في غضون 15 يومًا، لكن الإجابة التي تم تلقيها بعد عام واحد أثبتت مرة أخرى ما فعله حزب العدالة والتنمية ببلدنا”.

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