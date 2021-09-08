رامي جمال برفقة كريم فهمي في أحدث ظهور لهما

نشر الفنان رامى جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مجموعة صور له برفقة الفنان كريم فهمي من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وقامت زوجته ناريمان بالتعليق قائله:"يابختكو ا" ليرد عليها رامي جمال مازحا:"انتي عينك في السفرية دي".



وأعلن رامي جمال مؤخرا عن تعاون يجمع بينه وبين الفنان محمد حماقي حيث قال:"حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة، قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".





يذكر أن أخر تعاون بين الفنان محمد حماقي ورامي جمال كان في عام 2010 حيث عمل على ألحان أغنية "لسه بتخاف" و"حضن عنيك" و" بتداري"، من البوم" حاجة مش طبيعية"