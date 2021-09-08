Advertisements

رامي جمال برفقة كريم فهمي في أحدث ظهور لهما

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشر الفنان رامى جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مجموعة صور له برفقة الفنان كريم فهمي من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقامت زوجته ناريمان بالتعليق قائله:"يابختكو ا" ليرد عليها رامي جمال مازحا:"انتي عينك في السفرية دي".

وأعلن رامي جمال مؤخرا عن تعاون يجمع بينه وبين الفنان محمد حماقي حيث قال:"حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة، قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".


يذكر أن أخر تعاون بين الفنان محمد حماقي ورامي جمال كان في عام 2010 حيث عمل على ألحان أغنية "لسه بتخاف" و"حضن عنيك" و" بتداري"، من البوم" حاجة مش طبيعية"

أخبار تهمك

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 21 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

منذ 41 دقيقة

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements