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البرازيل تسجل 13 ألفًا و645 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر


ذكر المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 13 ألفًا و645 إصابة جديدة و361 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 584 ألفا و171 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونًا و913 ألفا و578 إصابة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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