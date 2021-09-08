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بهذة الطريقة.. نيكول سابا تهنئ زوجها يوسف الخال بعيد ميلاده

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة نيكول سابا، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها يوسف الخال.

وعلقت قائلة:"إلى نصفي الأفضل، صديقي اليومي، أعز شريك لي ونجمي عيد ميلاد سعيد".

أثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا، الجدل خلال الفترة القليلة الماضية عن حملها بمولودها الثاني، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تضع يدها على بطنها.

واكتفت نيكول سابا بنشر الفيديو والتعليق عليه بقلوب، ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالوا بالتعليقات المهنئة لها، فتكهن عدد كبير من المتابعين حملها.

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