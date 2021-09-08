جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021

يستعرض الفجر الرياضي، جدول مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العرب 2021، التي سوف تنطلق في شهر ديسمبر المقبل.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويلاقي منتخب مصر، نظيره منتخب لبنان، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل، في أولى جولات كأس العرب.

فيما يواجه منتخب مصر نظيره السودان، يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر المقبل، في الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر.