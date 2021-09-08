جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021

Advertisements
جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:58 م
أمل الحلفاوي
يستعرض الفجر الرياضي، جدول مباريات منتخب مصر الأول لكرة
القدم، في بطولة كأس العرب 2021، التي سوف تنطلق في شهر ديسمبر المقبل.
جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب
ويلاقي منتخب مصر، نظيره منتخب لبنان، يوم الأربعاء الموافق
الأول من شهر ديسمبر المقبل، في أولى جولات كأس العرب.
فيما يواجه منتخب مصر نظيره السودان، يوم السبت الموافق الرابع
من شهر ديسمبر المقبل، في الجولة الثانية.
ويلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب
الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر.