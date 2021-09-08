Advertisements

جدول مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

يستعرض الفجر الرياضي، جدول مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العرب 2021، التي سوف تنطلق في شهر ديسمبر المقبل.

 

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب

 

ويلاقي منتخب مصر، نظيره منتخب لبنان، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل، في أولى جولات كأس العرب.

 

فيما يواجه منتخب مصر نظيره السودان، يوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر المقبل، في الجولة الثانية.

 

ويلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر مباريات منتخب مصر في كأس العرب كورة رياضة

أخبار تهمك

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

منذ 41 دقيقة

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 17 ساعة

معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"مسيرة طويلة وبطولات محدودة".. 10 معلومات عن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

موعد مباريات مصر في بطولة كأس العرب

تعرف على مواعيد مباريات مصر بكأس العرب في قطر 2021

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب بقطر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:37 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

02:46 م

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements