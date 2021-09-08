Advertisements

بهذة الطريقة.. ايتن عامر تروج لحكاية "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
مي شاهين
نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لها من حكاية "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر".

وعلقت قائلة:"هستني رايكم كل يوم على هاشتاج" وانا قبلت "، ابتداءا من يوم السبت القادم الساعة ٨ مساءا علي cbc".


حكاية "انا قبلت" بطولة عابد عناني، تيام قمر، محسن منصور، عزت زين، لبنى ونس، لاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب، إخراج معتز حسام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الدرامية مسلسل "كوفيد 25"الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، إخراج أحمد جلال.

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ يوم

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 18 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 23 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

عاجل.. أول تعليق من كيروش على تدريب منتخب مصر

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements