بهذة الطريقة.. ايتن عامر تروج لحكاية "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر"

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لها من حكاية "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر".



وعلقت قائلة:"هستني رايكم كل يوم على هاشتاج" وانا قبلت "، ابتداءا من يوم السبت القادم الساعة ٨ مساءا علي cbc".





حكاية "انا قبلت" بطولة عابد عناني، تيام قمر، محسن منصور، عزت زين، لبنى ونس، لاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب، إخراج معتز حسام.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الدرامية مسلسل "كوفيد 25"الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، إخراج أحمد جلال.