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كواليس فشل انضمام الأخطبوط إلى برشلونة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إيطالية كواليس فشل انتقال الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

سر فشل انضمام دوناروما إلى برشلونة

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مسئولي برشلونة اجتمعوا مع مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما من أجل التفاوض بشأن التعاقد معه قبل أسبوع واحد من انضمامه إلى باريس سان جيرمان.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن برشلونة كان مهتمًا جدًا بالتعاقد مع حارس المرمى الإيطالي لكن بعد الاجتماع مع رايولا تبين أن الطلبات المادية مستحيلة لذلك فشلت الصفقة.

ولفت فابريزيو رومانو أن دوناروما البالغ من العمر 22 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن دوناروما تألق مع المنتخب الإيطالي أثناء نهائيات كأس الأمم الأوروبية في الصيف المنصرم وساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب على حساب نظيره الانجليزي في المباراة النهائية.

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