محمد هنيدي يوجه رسالة دعم لبيج رامي قبل مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا 2021

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري، رسالة دعم لبيج رامي قبل مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا 2021، المقرر أن تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال شهر أكتوبر المقبل.



حيث علق قائلا:"شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتى".



يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" الذي يعرض حاليا في السنيمات، من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من النجوم.