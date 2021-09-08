Advertisements
جميلة عوض تطرح الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:13 م
منار أشرف داود
نشرت الفنانة جميلة عوض الأعلان الرسمي لفيلم "عروستي"،ترويجًا لفيلمها الجديد، وذلك عبر حسسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت "جميلة" على الفيديو قائلًا:" ساعة الصفر يوم 229 عشان هنلعب عروستي الإعلان الرسمي لفيلم عروستي".
ويذكر أن فيلم عروستي بطولة كلًا من أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.
علقت "جميلة" على الفيديو قائلًا:" ساعة الصفر يوم 229 عشان هنلعب عروستي الإعلان الرسمي لفيلم عروستي".
ويذكر أن فيلم عروستي بطولة كلًا من أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.