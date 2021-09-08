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جميلة عوض تطرح الإعلان الرسمي لفيلم "عروستي"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
نشرت الفنانة جميلة عوض الأعلان الرسمي لفيلم "عروستي"،ترويجًا لفيلمها الجديد، وذلك عبر حسسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "جميلة" على الفيديو قائلًا:" ساعة الصفر يوم 229 عشان هنلعب عروستي الإعلان الرسمي لفيلم عروستي".

ويذكر أن فيلم عروستي بطولة كلًا من أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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