الأرصاد: انتهاء موجات الحر الشديدة.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن البلاد خرجت من موجات الحر الشديدة والتي استمرت لعدة أيام في شهر أغسطس الماضي، موضحًا أن درجات الحرارة ونسب الرطوبة بدأت تنخفض وهناك تحسن في الأجواء ليلا.





وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أنه في الصباح الأجواء بها تحسن وهناك استقرار مع بدء فصل الخريف، قائلا:" الليل يبدأ في التحسن وتدريجيا".





وتابع أنه تتكون بعض السحب على السواحل الشمالية وهى سحب ممطرة وبها أمطار خفيفة للغاية، مشيرًا إلى أن منخفض الهند الموسمي انخفض بالنسبة للجزيرة العربية، وهناك انخفاض في درجات الحرارة.





ولفت إلى أن هناك أمطارا خفيفة في مطروح أمس، كما أنه اليوم وغدا متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق من الإسكندرية وشمال الدلتا.





وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "تدريجيا ستبدأ درجات الحرارة تقل ولكن هناك وقت وحاليا هناك تحسن فقط في درجات الحرارة".



