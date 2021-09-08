شكري يستقبل نظيرته السودانية.. ويبحث مع مفوض الأونروا دعم لاجئين فلسطين

وأعلن ذلك السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر موقع التدوينات "تويتر".





حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا

دور الأونروا في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط،

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مريم الصادق المهدي‬⁩ وزيرة خارجية السودان الشقيق في إطار التشاور المستمر حول الملفات والقضايا ذات الأولوية.كما استقبل شكري، اليوم الأربعاء، "فيليب لازاريني" المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بمقر وزارة الخارجية.وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا ودورها الهام في دعم الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف معاناتهم، لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس "كورونا"، مؤكدًا على أهمية ضمان ما يُمكنها من الاستمرار في القيام بمسئولياتها الإنسانية والإغاثية.وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لدور الأونروا في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها. كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود المصرية ذات الصلة بمساندة الأشقاء بالأراضي الفلسطينية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.من جانبه، ثمّن "لازاريني" دور مصر وجهودها الحثيثة والمتواصلة في دعم الوكالة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، وأحاط الوزير شكري بآخر المستجدات ذات الصلة بعمل الأونروا، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بما يُسهم في تحقيق أهداف الأونروا ومواصلة عملها.