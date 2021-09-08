Advertisements

قرعة القسم الثانى الأحد المقبل

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب



قررت لجنة مسابقات القسم الثانى إجراء مراسم سحب قرعة القسم الثانى للموسم الجديد 2021/2022 بمقر الإتحاد المصرى الأحد المقبل بحضور ممثلى الأندية المشاركة.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بالموسم الجديد إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 16 فريق يتأهل الفرق أصحاب المراكز الأولى للدورى الممتاز بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.

وتم الإعلان سابقا على نقل نادى الزرقا لينضم لمجموعة بحرى بدلا من مجموعة القاهرة فيما تم الإستقرار على إنضمام بنها الصاعد من القسم الثالث إلى مجموعة القاهرة.

وفيما يلى مجموعات القسم الثانى بالموسم الجديد:

المجموعة الأولى : الألومنيوم ، المنيا ، الإعلاميين ، الفيوم ، بنى سويف ، بترول أسيوط ، سوهاج ، ديروط ، قنا ، كيما أسوان ، تليفونات بنى سويف ، المدينة المنورة ، البدارى ، ملوى ، شباب طامية ، أسوان

المجموعة الثانية : الداخلية ، بورتو السويس ، النصر ، بتروجيت ، القناة ، منتخب السويس ، الترسانة ، إف سى مصر ، المريخ ، السكة الحديد ، المصرية للإتصالات ، بلبيس ، بورفؤاد ، بنها ، الإنتاج الحربى ، وادى دجلة

المجموعة الثالثة : حرس الحدود ، بلدية المحلة ، أبوقير للأسمدة ، الأوليمبى ، المنصورة ، دكرنس ، الرجاء ، الحمام ، سبورتنج ، ألعاب دمنهور ، كفرالشيخ ، المجد السكندرى ، المصرى بالسلوم ، صيد المحلة ، بايونيرز ، الزرقا

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ يوم

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

3 تجارب عربية وإفريقية لـ"كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد والمُحصلة "صفر"

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كيروش على تدريب منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أكبر الانتصارات والهزائم في مسيرة "كيروش" مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

03:06 م

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

10:29 ص

عاجل.. أول تعليق من كيروش على تدريب منتخب مصر

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements