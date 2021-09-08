قرعة القسم الثانى الأحد المقبل







قررت لجنة مسابقات القسم الثانى إجراء مراسم سحب قرعة القسم الثانى للموسم الجديد 2021/2022 بمقر الإتحاد المصرى الأحد المقبل بحضور ممثلى الأندية المشاركة.



وتم تقسيم الأندية المشاركة بالموسم الجديد إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 16 فريق يتأهل الفرق أصحاب المراكز الأولى للدورى الممتاز بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.



وتم الإعلان سابقا على نقل نادى الزرقا لينضم لمجموعة بحرى بدلا من مجموعة القاهرة فيما تم الإستقرار على إنضمام بنها الصاعد من القسم الثالث إلى مجموعة القاهرة.



وفيما يلى مجموعات القسم الثانى بالموسم الجديد:



المجموعة الأولى : الألومنيوم ، المنيا ، الإعلاميين ، الفيوم ، بنى سويف ، بترول أسيوط ، سوهاج ، ديروط ، قنا ، كيما أسوان ، تليفونات بنى سويف ، المدينة المنورة ، البدارى ، ملوى ، شباب طامية ، أسوان



المجموعة الثانية : الداخلية ، بورتو السويس ، النصر ، بتروجيت ، القناة ، منتخب السويس ، الترسانة ، إف سى مصر ، المريخ ، السكة الحديد ، المصرية للإتصالات ، بلبيس ، بورفؤاد ، بنها ، الإنتاج الحربى ، وادى دجلة



المجموعة الثالثة : حرس الحدود ، بلدية المحلة ، أبوقير للأسمدة ، الأوليمبى ، المنصورة ، دكرنس ، الرجاء ، الحمام ، سبورتنج ، ألعاب دمنهور ، كفرالشيخ ، المجد السكندرى ، المصرى بالسلوم ، صيد المحلة ، بايونيرز ، الزرقا