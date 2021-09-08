موانئ بورسعيد تتداول 20 سفينة حاويات وبضائع العامة





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت، دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.





وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 ، بينما يتواجد على الأرصفة 4، ومن المنتظر وصول 3 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.





وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.