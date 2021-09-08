بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم متفرقين بوادي النطرون

أصيب اليوم الأربعاء، 15 شخصًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالكيلو 40 بالطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي.



والمصابين هم كلا من: "أمل أحمد حسين" 43 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "منه ياسر عشري" 11 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أسماء ياسر عشري" 17 عاما، مصابه باشتباه نزيف بالمخ، "أحمد سليمان خلف" 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "آيات محمد حسين" 17 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "صفاء سليمان حسن" 27 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ميادة هاني حلمي" 16 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "إسراء هاني حلمي" 13 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "نعمات حسين عفيفي" 63 عاما، مصابه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"بسملة محمد احمد" 11 عاما، مصابه باشتباه كدمه بالرأس.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس بالكيلو ٩٥ أمام الشحات بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي.



والمصابين هم كلا من: "فرج الله محمد إبراهيم أبو شادي" 37 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "شريهان احمد رمضان" 22 عاما، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم، "معتز عاطف كامل" 13 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد ضاحي محمد" 18 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد سعد عبد الحميد" 27 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.